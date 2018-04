Au sustras dintr-o locuință, din Criuleni, 250 milioane de lei. Doi indivizi, reținuți

12:40

După o masă copioasă de Paște, sute de oameni au ajuns la spital De Paşte, peste 200 de oameni au ajuns la Spitalul de Urgenţă din Capitală, după ce au mîncat sau au băut peste măsură. Cei care au avut, însă, mai mult noroc, au mers astăzi la sala de sport, unde s-au apucat să ardă caloriile adunate în ajun. Totuşi, antrenorii ne recomandă să nu facem mult efort fizic, dacă la masa de sărbătoare am mîncat în exces. În a doua zi de Paşte, sălile de sport au avut mai puțini vizitatori decît în zilele obișnuite. Cei care s-au încumetat să vină la antrenament susţin că, la masa de sărbătoare, s-au străduit să nu mănînce în exces. Totuşi, antrenorii de sport ne recomandă să evităm efortul fizic după mesele copioase de sărbători. «Eu le recomand ca omul să nu se antreneze intensiv, adică depinde cum s-a odihnit. Dacă, cum e bogată bucătăria moldovenească în mîncare grasă în primul rînd, adică calorică, adică să vină să meargă antrenamentul lejer. Celor care stau acasă, eu le-aș recomanda la aer curat, o plimbare», a spus antrenorul de sport Eugeniu Arșev. De acest sfat au ţinut cont sute de moldoveni, care au dat buzna în parcurile din Capitală. Unii, însă, nu au mai apucat să iasă la plimbare sau ardă caloriile adunate în sala de sport, întrucît au ajuns la Spitalul de Urgenţă. De Paşte, 200 de oameni au avut nevoie de ajutorul medicilor, după ce au mîncat sau au băut peste măsură, iar 40 dintre ei au ajuns pe masa de operație. «Dintre 40 chirurgicali, majoritatea cu acutizarea problemele tractului gastro-intestinal, posibil cu abuz alimentar. Cît mai puțin de mîncat, cît mai puțin de băut, acestea sunt principalele sfaturi din partea noastră», a afirmat şeful Secţiei Internare, IMU, Igor Curov. Nutriționiștii ne recomandă să nu facem exces de mîncare nici în a doua zi de Paște. De asemenea, ne îndeamnă să evităm combinațiile de ciuperci și carne și să consumăm mai multe legume şi fructe. «Dacă, totuşi, am mîncat prea mult, în următoarea zi trebuie să ţinem o dietă sau, dacă am avut parte de un prînz copios, ar fi bine să renunţăm la cină şi, neapărat, trebuie să bem multă apă», a afirmat nutriţionistul Victoria Babițchi. Duminica și sîmbăta viitoare creştinii ortodocşi vor marca Paștele Blajinilor.