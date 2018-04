Curtea Constituțională: Testul la poligraf nu este obligatoriu

13:20

O nouă operă celebră a lui Constantin Brâncuşi va fi scoasă la licitaţie, la New York, de Casa Christie's.Este vorba de „Tânăra sofisticată”, o sculptură realizată în 1932, de aproximativ 79 de centimetri, lucrată în aramă, scrie digi24.roA fost evaluată de experţi la 70 de milioane de dolari. Este pentru prima dată când această lucrare a sculptorului român este scoasă la licitaţie. Lucrarea a fost timp de 63 de ani parte a colecţiei private a soţilor Elizabeth şi Frederick Stafford.Ei au cumpărat-o direct de la Brâncuşi, în 1955, pentru doar 5.000 de dolari. „Tânăra sofisticată" este scoasă la licitaţie pe 15 mai, fix la un an după ce tot la New York s-a vândut pentru un preţ record o altă sculptură a lui Constantin Brâncuşi. Este vorba de „Muza adormită” care s-a vândut pentru suma de 57.4 milioane de dolari.