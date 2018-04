Premieră: Roboții au înlocuit aproape integral soldații în cadrul unui exerciţiu de luptă desfăşurat în Germania

10:20

Guvernul respinge propunerea investitorilor: Străinii nu vor putea deţine terenuri agricole Străinii sau apatrizii nu vor putea în continuare să dobândească drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, se prevede în proiectul noului Cod funciar, scrie mold-street.com. Documentul elaborat şi discutat deja de doi ani de către diverse instituţii ale statului, prevede că «dreptul de proprietatea privată asupra terenurilor poate fi dobîndit, în condiţiile legii, de persoanele fizice şi juridice cetăţeni ai Republicii Moldova». Străinii vor fi obligaţi să vândă terenurile agricole «Persoanele străine sau apatrizii nu pot dobîndi drept de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă sau din fondul forestier, sub sancţiunea nulităţii absolute al actului juridic de dobîndire. În cazul dobîndirii a terenurilor agricole prin moștenire aceștea sunt obligați să-l înstrăineze în termen de un an de zile», se menţionează în proiect. Noul Cod Funciar mai prevede că în cazul în care în termenul prevăzut, terenul nu a fost înstrăinat, «autorităţile publice locale achiziţionează terenul, la valoarea de piaţă în baza raportului de evaluare întocmit conform legislației, de la persoana care nu este în drept să-l deţină în proprietate». Îngrădirea dreptului de proprietate — o prevedere anacronică Astfel autorităţile au respins solicitările unor organizaţii ale investitorilor străni prin care se cerea liberalizarea pieţei funciare, scrie mold-street.com. Anul trecut Asociația Investitorilor Străini (FIA) susținea că reglementările curente din domeniul funciar limitează accesul și interesul investitorilor străini de a investi pe termen lung în agricultură, care reprezintă un sector prioritar pentru Republica Moldova. «Investitorii străini recomandă și consideră rațională modificarea legislației (art. 6 al Legii cu privire la prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare al pamântului) în sensul abrogării prevederilor care îngrădesc dreptul de vânzare-cumpărare a terenurilor cu destinație agricolă al persoanelor juridice, cu capital social străin integral sau parțial», se menționează în Cartea Albă 2017, publicată de FIA. Alexander Koss, președintele FIA, a declarat că această prevedere este un anacronism în condițiile în care o mulțime de moldoveni au cetețenie dublă și chiar triplă și în plus există o mulțime de alte modalități de a ocoli legislația, scrie mold-street.com. «De exemplu, prevederea prin care străinilor li se interzice să dețină terenuri agricole. E o prevedere proastă. Or se știe că există mai multe posibilități ca străinii să ajungă în proprietatea terenurilor. Estimările arată că în prezent circa 15% din terenurilie agricole deja aparțin lor. În aceste condiții ar fi normal ca să se legalizeze acest proces», a declarat Koss. Potrivit președintelui FIA, aceasta ar stimula dezvoltarea unei piețe funciare civilizate și ar atarge mai mulți bani în sectorul agrar. De ce nu vin investitorii străini în agricultură Datele statistice arată că în structura investiţiilor străine directe, cota sectorului agrar este aproape de zero. Totuşi în prezent există mai multe «portiţe» pentru ca străinii să preia legal terenuri agricole. De exemplu prin intermediul unei companii locale, în care este asociat cu un cetăţean al Moldovei. Totuşi aceasta are mai multe riscuri, inclusiv de litigii şi pierderea investiţiilor. Sursă: mold-street.com