ITALIA: Un cutremur de 4,7 s-a produs în regiunea devastată de seisme

Știm deja că Elon Musk vrea să ajungem pe Marte și are o opinie despre cum vor funcționa lucrurile acolo. Într-un documentar, acesta vorbește despre frica lui de inteligența artificială, care i-a alimentat această idee. Documentarul se numește „Do You Trust This Computer?” și este regizat de Chris Paine. În mare parte, acesta prezintă principalele […] Articolul Elon Musk, despre roboți: „Am putea da naștere unui dictator nemuritor” apare prima dată în Cotidianul.MD.