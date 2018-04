Guvernul respinge propunerea investitorilor: Străinii nu vor putea deţine terenuri agricole

17:50

Adevărul din spatele divorţului dintre Angelina Jolie şi Brad Pitt. Dezvăluirile au fost făcute chiar de actriţă Angelina Jolie a vorbit, într-un interviu recent, cum s-a destrămat de fapt relaţia ei cu Brad Pitt. În 2013, Angelina Jolie a hotărât sa facă o dublă mastectomie, după ce a aflat că are gena BRCA, ceea ce însemna că are 87% şanse să dezvolte o afecţiune malignă. La doi ani dupa intervenţie, medicii i-au spus actriţei că rezultatele testelor au arătat semnele unui cancer ovarian în sistemul ei. Ca rezultat, ea a luat decizia să îşi scoata ovarele şi trompele uterine. Conform actriţei, problemele ei de sănătate au intervenit în căsnicia ei. «Pe parcursul a zece ani, mi-am pierdut mama, am avut mastectomia şi am avut operaţia chirurgicală de îndepărtare a ovarelor şi a trompelor uterine”. Chiar dacă Brad a fost alături de ea şi a susţinut-o, relaţia lor mergea foarte prost. În 2015, Jolie si Pitt au lucrat împreună la filmul «By The Sea», în speranţa de a-şi repara căsnicia. «Ma bucur ca am lucrat impreuna la film. Orice s-ar fi intamplat, nu am reusit sa ne rezolvam problemele, dar am comunicat in permanenta. M-am gandit ca ar fi o buna calea pentru noi sa rezolvam problemele. Sursă: unimedia.info Record Adevărul din spatele divorţului dintre Angelina Jolie şi Brad Pitt. Dezvăluirile au fost făcute chiar de actriţă apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.