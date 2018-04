O companie aeriană germană a anulat peste 800 de zboruri din cauza unei greve a angajaților. A fost anulată și cursa spre Chișinău

12:00

Dacă ați încercat vreodată să vă imaginați cum arată un buldog cu sprâncene și nu vă reușea, acum puteți face cunoștință cu Madame Eyebrows. Cățelușa este de rasă buldog englez din Germania, iar deasupra ochilor are două pete gri în formă de sprâncene. Articolul (foto) Cățelușa cu 365 de zile de luni într-un an. Madame Eyebrows – buldogul care aparent nu are vreo bucurie în viață apare prima dată în #diez.