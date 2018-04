SITUAȚIA LA FRONTIERĂ: Iată ce încălcări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore

08:45

TAUR Ziua de astăzi este, pentru tine, o perioadă plăcută şi complicată, în acelaşi timp. Poate fi chiar o perioadă numai plăcută, dacă poți amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu. Toată perioada este sub semnul lui Saturn, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos sau bărbătos. In prima parte a săptămânii poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar, sau contabil: o factură, sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Pastreaza prieteniile de afaceri strict conventionale, scrie evz.ro. GEMENI Pune-ți problemele personale într-o prioritate și ordine firească şi planifică astfel lucrurile încat să-ți satisfacă filozofia ta despre viata. Sigur, dacă ai o astfel de filozofie. Astăzi este ziua în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor. Se apropie sezonul foarte cald, din nou zilele sunt favorabile călătoriilor şi distracţiilor, vai, aşa de plăcute dar care consumă aşa de mult timp. Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, ceea ce îţi este specific. Astăzi, ziua de care vorbim te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Dubla ta personalitate, dualitatea, polaritatea, cele două decizii între care adesea trebuie să alegi, vor fi mai puţin accentuate în perioada în chestiune. RAC O vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste bună, dar de care erai ca şi sigur. A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale. Rămâne doar să spui: am zis eu! Ziua este nefavorabilă dacă eşti în călătorie şi favorabilă dacă eşti acasă. Sună ca „iarna, nu-i ca vara”, dar la fel ca sintagma referitoare la diferenţa dintre cele două anotimpuri, este la fel de adevărată. Sfatul stelelor este, dacă eşti în ţară şi mai precis în capitală, să eviţi întâlnirile cu partenerii de afaceri, cu colegii şi prietenii, sub diferite motive. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste, cei dragi este foarte bine aspectat. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată – dacă vrei să schimbi maşina (dacă ai!) acum este momentul! LEU Ai veşti, sau măcar promisiuni, că încep să-ti intre ceva bani in buzunar. Poţi incepe schimbarile pe care le ai de mult in minte şi astăzi pare a fi o zi potrivită în care trebuie să te hotărăşti. O decizie se impune şi timpul a început să vină. Nu este nici o grabă, configuraţia care te avantajează în luarea unor decizii înţelepte şi profitabile se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Dar trebuie să te gândeşti la deciziile pe care trebuie să le iei şi la modul în care acestea trebuie să prindă viaţă. Domeniul de aplicare sunt în primul rând afacerile şi relaţiile de afaceri, dar şi prietenii şi duşmanii ştiuţi şi neştiuţi. Schimbarea este necesară şi face parte din măsurile sigure şi verificate de supravieţuire. O anumită componentă a influenţelor planetare nu te-a avantajat în ultimul timp în afaceri şi mai ales în relaţiile de afaceri, la bani, în special, să zicem în ultima perioadă. Este timpul schimbării! FECIOARĂ Pe 10 aprilie, a Treia Zi de Sf.Paști, poţi întâlni o oarecare opoziţie într-o problemă. Nu reacţiona imediat, pentru că situaţia se poate rezolva de la sine. Ziua de astăzi face parte din Săptămâna Luminată, care pentru tine este săptămâna lenii şi a comodităţii. În gromovnicele vechi mirosind a piele de capră şi a mucegai se spune despre săptămâna de după Sf Paşti, că „boierii se dedau plăcerilor şi lenii celei mari şi distracţiilor cu mâncare meşteşugită, cu dansuri şi sindrofii de tot felul”. Aspectele horoscopului tău de azi nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea poate trece repede! BALANŢĂ Astăzi trebuie să fii mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o inexactitate, o pierdere, să uiţi ceva important. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la încercare pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi iubeţ tare de tot. Este un timp excelent să dai dovadă de hedonism în sensul anticilor romani – să te duci la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult. Nimic cu mult efort, nimic care să te obosescă, nimic neplăcut – ăsta este sensul plăcerii la nobilii romani şi ei ştiau câte ceva despre arta de a te simţi bine. Când poţi, înconjoară-te de lucruri frumoase şi de oameni interesanţi – aceasta este cheia tinereţii fără bâtrâneţe şi a unei vieţi plăcute şi sănătoase. SCORPION Cooperarea cu noii tăi parteneri, sau cu cei din anturaj incepe să-şi arate dividentele. Atmosfera de la serviciu, sau unde activezi, este aproape cordială şi îţi oferă suportul să te ocupi de probleme şi proiecte mai importante. Evită să te abaţi de la linia autoimpusă. O zi placută, bine aspectată sentimental. Favorurile stelelor se îndreaptă spre familie. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Fii convenţional in noile relaţii cu cei care doresc sa-ţi devină prieteni. SĂGETĂTOR Aştepţi un calator, sau vrei să călătorești. Nu este o zi în care să faci schimbari esențiale. Zi favorabilă călătoriilor scurte, evenimentelor sociale şi artistice. Nu fă promisiuni, nici nu aştepta propuneri. Totuşi, o veste bună! Un prilej excelent sa pui la punct unele probleme minore legate de casa, camin, familie, sau proprietaţi. Din genul care te supără, dar amâni mereu rezolvarea lor, tocmai pentru că sunt minore. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! Treburile neterminate trebuie analizate şi dacă se poate, gandeşte-te cum sa le finalizezi, chiar începând de astăzi. Totuşi, nu incepe proiecte sau afaceri noi. Evită discuţiile tranşante pe orice subiect ar fi, pentru că nu eşti suficint de convingător. CAPRICORN În privinţa meseriei sau profesiei ştii că traversezi o perioadă mai dificilă, nu trebuie să ţi-o spună astrele. Astăzi trebuie să continui, din nefericire, cu aceleaşi date şi metode. Adică să te complaci în a munci foarte mult cu speranțe minime. Nu sunt de vină stelele pentru această situaţie! Astăzi rezervă-ţi cel puţin o oră ca să cauţi o rezolvare a situaţiei tale financiare, care, drepţi să fim, este un posibil dezastru. Caută un “second job” sau încearcă să valorifici obiectele care nu-ţi mai trebuie. Se apropie vacanțele, vine căldura şi ai nevoie de o mulţime de bani. Oricum, ţine minte cine te-a adus în situaţia asta! VĂRSĂTOR Astăzi eşti în armonie cu tine, te înţelegi şi te simţi bine în pielea ta. Asta fără să fii egoist sau agresiv. Pur şi simplu este una dintre zilele acelea în care te simţi bine. Nici foşgăiala şi cacofonia cotidiană nu te mai impresionează şi începi să înţelegi de ce spunea poetul: “de te-ndeamnă, de te chiamă – tu rămâi la toate rece!” Reuşeşti să faci chiar un export de echilibru către cei din jur şi stabileşti un pact trecător de armonie cordială. Foloseşte acest armistiţiu ca să rezolvi mici probleme, la serviciu, sau acasă. Secretul este unul singur: zâmbeşte şi fă-i pe cei din jur să se simtă bine! PEŞTI Poate unde eşti şi cu gândul departe. Pe de altă parte nu vezi nicio soluţie pentru tine, familia ta, ţară, în general. Este adevărat, ai dreptate. Dar nu uita că timpul trece, anotimpurile se schimbă, iar schimbarea vine întotdeauna cu un amanunt, cu un prim ghiocel. Caută-ţi în gânduri, în activitate, în relaţiile tale care ar putea să fie simbolul acestui prim ghiocel. Este vremea schimbării şi trebuie să faci parte din ea. Lasă gândurile, bea o cafea bună, poate şi o ţigare, una doar, şi apucă-te de treabă. Munceşte pentru tine, pentru familia ta, pentru ţara ta. Este o zi bună şi poţi să o faci şi mai bună! Depinde doar de tine.