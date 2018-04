Alertă din Rusia. ”Un război nuclear poate izbucni oricând. E ca în criza rachetelor din Cuba”

07:30

Financial Times organizează şi în acest an concursul „Ft&McKinsey Business Book of the Year”, iar cu această ocazie publicaţia a cerut foştilor câştigători şi juraţi să recomande câteva dintre cele mai bune cărţi de business. Potrivit Financial Times, economiştii Abhijit Banerjee şi Esther Duflo, co-autori ai cărţii Poor Economics - Cartea de afaceri a anului 2011 - au recomandat următoarele lucrări: - „Triumph of the City” de Edward Glaeser (2011) - „O adevărată capodoperă, o evocare a oraşelor de către cineva care crede în ele, dar şi o descriere fantastică a modului de a gândi riguros despre economia urbană”; - „Capital in the Twenty-First Century” (câştigătorul premiului 2014) a lui Thomas Piketty - „Cea mai importantă carte despre distribuirea veniturilor, probabil în ultimii 100 de ani. Thomas Piketty a fost o peroană care a marcat o revoluţie în cercetarea empirică a acestei teme”; - „The Rise and Fall of American Growth”, de Robert Gordon (2016) – „Este o carte apreciată şi interesantă despre domeniul oarecum esoteric al măsurării productivităţii şi ce înseamnă aceasta pentru creştere”; - „The Everything Store: Jeff Bezos şi Epoca Amazonului de către Brad Stone” (câştigătorul premiului din 2013) - „Este un exemplu al unei mari cărţi de business despre economia reală. Îi dă cititorului un sentiment asupra a ceea ce a făcut Amazon, şi explică de ce, în cele din urmă, a triumfat, în timp ce era absolut clar cu privire la costurile umane pentru a ajunge acolo”; - „Nudge: Îmbunătăţirea deciziilor despre sănătate, bogăţie şi fericire” - de Richard Thaler şi Cass Sunstein (2008) - „A fost o carte foarte influentă chiar înainte ca Thaler să câştige Premiul Nobel. A clarificat şi a întărit rolul pe care economia comportamentală îl poate avea în a ne ajuta să proiectăm politica publică”; - „Casa datoriilor: Cum au provocat Marea Recesiune şi cum putem să o împiedicăm să se întâmple din nou”, de Atif Mian şi Amir Sufi (2014) este catalogată drept „o dovadă excelentă a ceea ce s-a întâmplat în criza financiară, mult mai adâncă decât cele care propun cititorilor să se concentreze numai asupra fenomenelor financiare”. La rândul său, Steve Coll, decan al şcolii de jurnalism de la Universitatea Columbia, New York, a recomandat ca fiind unul dintre cele mai bune titluri „Creativity, Inc” - de Ed Catmull (2014), co-fondator al Pixar - „Preceptele şi descrierile sale despre cum să menţină o cultură creativă la cele mai înalte standarde (aşa cum Pixar a făcut în mod evident)”. Lynda Gratton, profesor de practică de management la London Business School, a declarat: „Sunt psiholog şi profesor de şcoală de afaceri, aşadar preferinţa mea este să citesc cărţi despre experienţa angajaţilor la locul de muncă. Ador să vizitez fundaţii dedicate psihologiei, sociologiei şi filozofiei”. Lynda Gratton a recomandat lucrarea „Identificarea muncii: Strategii neconvenţionale pentru reinventarea carierei”, de Herminia Ibarra (2003), despre care a spus: „Captează un aspect crucial al vieţii moderne - suntem cu toţii în tranziţii şi descrie, cu o înţelegere şi o precizie enormă, ce înseamnă pentru a ne schimba identitatea”. Dambisa Moyo, gânditor strategic şi evaluator pentru premiul din 2018, a recomandat „The Outsiders: opt directori generali neconvenţionali şi planul lor raţional pentru succes”, de William Thorndike (2012). Dambisa Moyo susţine că firmele care depăşesc performanţele colegilor şi indicatorii financiari pe perioade lungi de timp acordă prioritate repartizării capitalului. În cadrul sondajului, Nora Rosendahl, co-fondator al Fifth Corner Inc şi câştigător al premiului FT Bracken Bower în 2016, a declarat: „Într-o lume obsedată de inteligenţă şi talent, în care oamenii cu mare succes sunt înălţaţi la statutul de geniu, este uşor să credem că abilitatea înnăscută duce la succes”. Nora Rosendahl a recomandat lucrarea „Mindset: How you can Fulfi Your Potential” (2012), de Carol Dweck, despre care a menţionat că „dezvăluie puterea mentalităţii - cum un lucru aparent trivial ca modul în care vedem propriile noastre capacităţi poate schimba fundamental modul în care lucrăm, învaţăm, conducem şi, în cele din urmă, reuşim sau eşuăm; ideea mentalităţii este atât de importantă încât recomand această carte liderilor, tinerilor profesionişti, profesorilor şi părinţilor”, a mai spus Nora Rosendahl. „Omenirea în cel mai bun caz poate fi empatică şi frumoasă, dar noi, oamenii, avem şi slăbiciunile noastre. Şi din moment ce organizaţiile sunt suma oamenilor lor, problemele noastre psihologice devin problemele organizaţiei. Printr-o poveste fictivă puternică despre un bărbat care începe un nou loc de muncă, „Leadership and Self-Deception: Ieşirea din cutie” (2010) de Institutul Arbinger ne conduce prin capcane psihologice comune - la locul de muncă, acasă şi în relaţiile noastre cu noi si altii. Oferă o citire simplă, rapidă, cu potenţialul de a vă schimba întreaga perspectivă asupra muncii şi familiei”, a mai spus Rosendahl. Brad Stone, senior editor executiv pentru tehnologii globale la Bloomberg News, câştigător al premiului 2013 pentru The Everything Store şi autor al The Upstarts (2017), spune că i-a plăcut „Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike” a lui - Phil Knight. „Este o lectură minunată şi un remediu pentru oricine încearcă să răzbată în lumea afacerilor”. De asemenea, Brad Stone a recomandat cartea „Brotopia: Breaking the Boys 'Club din Silicon Valley” (2018) a lui Emily Chang „o descriere clară a dezechilibrului pernicios de gen din industria tehnologiei”. Shriti Vadera, de la Catedra de Santander, a recomandat cartea Margaretei Heffernan's „Blindness Willine: De ce ignorăm pericolele evidente” (2011), prezentând-o ca pe „o ilustrare a importanţei diversităţii gândirii”. Iar Raghuram Rajan, autorul lucrării „Fault Lines: Cum fracturile ascunse ameninţă încă economia mondială” (câştigătorul premiului din 2010) este „un profet timpuriu al inegalităţii ca sursă de fractură şi instabilitate”. În continuare, despre Amy Goldstein, autoarea cărţii „Janesville: O poveste americană” (câştigătorul premiului din 2017) Shirti Vadera afirmă că „analizează modul în care reabilitarea poate deveni, în practică, un răspuns greşit la pierderi mari de locuri de muncă”. Mohamed El-Erian, consilier economic principal la Allianz, autor al cărţii de afaceri a anului 2008, a relatat c în ultimii ani s-a întors la lucrările lui Iris Bohnet. Una dintre acestea - „Egalitatea de gen prin proiectare” (2016) – este „o lectură convingătoare despre modul în care structurarea adecvată poate ajuta afacerea (dar şi guvernul) în promovarea şi consolidarea diversităţii şi incluziunii bazate pe merit”. În fine, Mehran Gul, manager deproiect pentru transformarea digitală a industriilor la Forumul Economic Mondial şi câştigător al Premiului Bracken Bower 2017, a declarat că recomandarea sa „mai puţin obişnuită” ar fi „Chaos Monkeys: Inside the Money Machine din Silicon Valley” (2016) de Antonio García Martinez. „Este o relatare plină de înţelepciune şi plină de umor despre cultura din companiile dominante de tehnologie de astăzi. Martinez este deosebit de potrivit pentru a spune povestea experienţelor sale în Goldman Sachs, Y Combinator, Facebook şi Twitter. Chaos Monkeys este Liar's Poker din generaţia asta”. O altă propunere ar fi „Machine, Platform, Crowd: Harnessing the Future Digital” (2017) de Andrew McAfee şi Erik Brynjolfsson, care„ au creat un ghid fiabil pentru cele mai relevante tehnologii care vor modela viitorul afacerilor” şi „au stabilit cum acestea reprezintă deja o mare parte a vieţii noastre fără să observăm neapărat că sunt prezente”, potrivit Financial Times.