Băutura care învinge cancerul şi vindecă orice durere

18:30

BerbecO să detineti cea mai mare casa din cartier. Asa sînt cei născuti sub norocosul semn al berbecului. Au si ideea de grandoare si in acelasi timp au si banii care să sustină această idee. Vei detine cea mai mare casă din cartier! Este semnul ambitiosilor, independentilor si al celor care vor să realizeze ceva in viată, dar care si dispun de energia necesară punerii in aplicare a proiectelo