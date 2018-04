(FOTO) Cel mai rar BMW M1 este scos la vânzare la un preț de 930.000 de dolari!

17:50

Pentru deja a șaptea oară compania BMW aduce acasă trofee de la concursul „World Car of the Year”. De această dată noul BMW M5 câștigă premiul de cel mai de performanță automobil din 2018, „World Performance Car 2018”, care a fost oferit în cadrul Salonului Auto de la New York. Această categorie a cuprins 11 vehicule Articolul BMW M5 câștigă premiul World Performance Car 2018 apare prima dată în AutoExpert.