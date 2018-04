VIDEO// China: Bujori clonaţi, „vedetele” unui festival floral

08:45

TAUR Perioada îţi este favorabilă. Zilele de perioadei pascale sunt favorabile, tote trei. Evenimente şi veşti plăcute în familie. Astrele îţi sunt favorabile. Totuşi, nu te bucuri suficient, ceva te reţine. Frustrarea asta permanentă te impiedică să fii fericit(ă) şi să te bucuri de micile momente delicioase care formează starea de bine. Duminică, în prima zi de Paşti, pe fondul unor evenimnete, începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Organizează de Sf. Paşti o petrecere trendy la tine acasă – aşa te poţi simţi în largul tău. Iar Învierea fă-o în cadru restrâns numai cu familia, la cea mai apropiată Biserică, sau unde te duci de obicei. GEMENI Din întâmplare, sau tocmai ăsta este geniul zodiei, reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, fie că este vorba de bani, profesie, legături sociale sau amor. Perioada pascală 2018 confirmă această regulă. Apar oportunităţi dar superficialitatea ta proverbială te face să nu le dai curs. Apoi o să faci analize peste analize ca să depistezi ce se întâmplă. Trăirea asta cam profundă şi complicată, ca să nu mai punem la socoteală efortul intelectual, te va consuma cateva zile, în care nu vei face altceva decât planuri de viitor. Este o perioadă splendidă ca să legi noi prietenii să te distrezi, dar să ai şi câteva momente pentru sufletul tău. Sf Paşti poţi să-l sărbătoreşti cu colegii de la firma la un club la modă, iar Învierea undeva cu prestanță, poate chiar la Patriarhie, dacă eşti din Bucureşti. După Înviere masa acasă cu familia extinsă, pe îndelete cu meniu bogat şi discuţii la mai multe pahare, scrie evz.ro. RAC Perioada pascală este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă benefică în relaţiile cu anturajul şi favorabilă pentru sporturi. Dacă eşti în mica vacanţă oferită de unele firme este un prilej colosal pentru o petrecere de primăvară, cu cântece şi jocuri, ca să nu mai vorbim de dans. Dacă nu, o să ai o insomnie pe cinste! Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Mici probleme cu sănătatea, care, însă se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii. Sf Paşti trebuie să-i sărbătoreşti, cu tot fastul cuvenit şi cu ritualurile tradiţionale, în familie. Învierea, cu un cerc vesel de prieteni. Lasă-i pe ei să aleagă Sf. Biserică de unde să iei Lumina! LEU Noi prietenii sau relaţii, ca să nu mai vorbim de cantitatea impresionantă de informaţii, vor face perioada interesantă. Această perioadă pascală este extrem de interesantă pentru că te apuci să-ţi vânezi propria coadă, cum fac adesea felinele, adică te apuci să faci modificări şi lucruri inutile. Adică ai energie dar nu ştii cum s-o foloseşti. Ce ai spune de o reamenajare a casei tale? Ei, e sărbătoare, lasă orice şi bucură-te ! Sf Paşti poţi să-l sărbătoreşti cu tot fastul în mijlocul anturajului tău, a “micii jungle” care te respectă şi te stimează. După ce iei Lumină – poate treci cu ai tăi pe la un restaurant non-stop din cartierul tău, unde se şi dansează. FECIOARĂ Te poți simţi foarte bine în această perioadă citind o carte sau vizionând un film bun, sau ieşind cu prietenii şi prietenele la un club. Puteţi petrece perioada pascală cu prietenii la munte, poate veţi întâlni o persoană interesantă. Primesti si daruiesti multă afecţiune. Este o perioadă excelentă pentru legăturile amoroase (întărirea celor vechi sau stabilirea unor noi relaţii). Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru afacerile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc financiar – nu da şi nu lua bani cu imprumut! Poţi pleca, însă, într-o călătorie lungă, stelele te protejează. Învierea o poţi sărbători sub ceruri străine, europene, însă. Încercă, că nu o să te coste mai mult ! Şi un Paşte la Barcelona sau Limassol îţi oferă amintiri frumoase pentru toată viaţa. Probabil că nu ai banii necesari, dar stelele îţi doresc numai binele. Aşa că o să rămâi acasă. Învierea poate în doi, în cuplu, familie, să fiţi alături mereu şi mereu. BALANŢĂ Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare; de asemenea supraveghează-ţi agenda ca să nu programezi mai multe vizite în acelaşi timp. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii, sau cu cei dragi. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor sentimentale şi a mirărilor religioase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa socială. Trebuie să ai mai multă încredere în familie, în prieteni în cei care ţin la tine. Schimbările dese – cheia marilor succese! După ce iei Lumină poţi să sărbătoreşti într-un loc mai puţin obişnuit, poate un cabaret, sau cu prietenii, la ţară într-un loc mai puţin cunoscut, poate chiar la o Sf. Mânăstire! Sf. Paşti la casuţa de vacanţă, daca ai, sau in oraş, cu prietenii şi mulţimea. SCORPION Trebuie să rezolvi neîntârziat problemele legate de vin roșu, drob, muşchiuleţul de ied, etc. Nu mai amâna că mai ai câteva ore! Perioada Pascală este o perioadă favorabilă pentru realizarea speranţelor şi a dorinţelor. Trebuie, numai, să dai consistenţa necesară eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Pe de altă parte trebuie să fii mai cinstit(ă) în relaţiile cu noul tău prieten, împărtăşeşte-i viziunea ta despre viaţă şi poţi să ai surpriza plăcută că ţi-o împărtăşeşte pe de-a întregul! Călătoriile sunt sub un semn fast. Transformări în bine, în cuplu sau familie, acasă, în sensul de cămin. Atenţie mărită la sfârşitul perioadei când sănătatea îţi este pusă la încercare, mai ales din cauza climei capricioase. Sf. Paşti poţi să-l sărbătoreşti acasă, cu familia şi prietenii tăi buni – te vei simţi excelent cum de mult îţi doreai! Lumina poţi să o iei de undeva, de unde vei afla în ultimul moment, lasă-te pe mâna celor dragi. Dar taina este frumoasă şi Sf. Biserică unde te vei duce te va impresiona! SĂGETĂTOR In nici un caz de Înviere să nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Fă o cura, un tratament complet de ras. Trebuie sa râzi tare şi în hohote pentru toate lucrurile care te bucură, te impresionează sau te enerveaza. Râsul este ultima redută in calea haosului, a Nimicului. Râde cu pofta de prostie, de ticaloşi, de hoţi. Să vezi ce bine o să te simţi! Treci printr-o perioada de schimbari, dar sanatatea si banii sunt favorizaţi de stele. O călătorie scurtă îţi va schimba multe idei preconcepute şi va avea un efect îndelungat, benefic, asupra ta. Sanatatea este buna, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Poţi sărbători Sf. Paşti într-o pensiune, la munte, sau, de ce nu, la un club cu program de cabaret. Învierea poţi să-o faci cu prietenii, cu participare, puteţi închiria o locaţie, ca să fie mai plăcut. O Sf. Mănăstire din împrejurimile oraşului îţi oferă momentele atât de necesare de reculegere şi atingere a sacrului. CAPRICORN Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Te simti excelent ceea ce este un motiv suficient sa tii nasul pe sus. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat. Ba fericiţi, şi cu zâmbetul pe buze, ba posaci şi mormăind ceva acolo, o să vă faceţi un titlu de glorie, dragi nativi şi native din Capricorn, să comunicaţi tuturor celor din jur alternanţele simţămintelor profunde ale fiinţei voastre. Sf. Paşti puteţi să-l sărbătoriţi în “două etape”. După ce ascultaţi slujba de Înviere şi luaţi Lumină - poate la un club, cu prietenii, iar prima şi a doua zi de Paşti, cu toată familia, respectând tradiţia. VĂRSĂTOR Sf. Paşti după moda orientală creştină avantajează munca susţinută şi creaţia inspirată. Până pe sâmbătă seara reuşeşti să faci mai tot ce îţi propui, adică faci ouă roșii, vopseaua te enervează puțin, nu iese nuanța pe care o doreai. Apoi intri în pierdere de viteză şi în nelipsita criză de timp. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. O propunere sau o ofertă te face să reflectezi profund. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că ai întârziat, ca întotdeauna. Utopiile tale de fată sau băiat bun nu prea au căutare în lumea asta decadentă şi superficială. Aşa că trebuie să cauţi cu multă atenţie pe cineva care să-ţi împărtăşească opiniile şi să te completeze. Sanatatea este OK, atenţie ce si unde mananci, mai ales in oraş. Banii sunt... putini ! Sf Paşti – cum altfel, decât cu prietenii la munte la o pensiune, sau acasă cu soţia, copii, soacra etc etc. Noaptea de Înviere poate cu parintii, sau la verişori, daca nu tot acasă cu familia. Ia Lumină cu tot tribul tău de la Sf. Biserică unde te spovedeşti. PEŞTI Eşti un călător pe curcubeul gândului! Perioada pascală, Sâmbăta mare şi Sf. Paşti, este benefică şi aduce realizări şi noroc. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de intrigi enigmatice şi comploturi vesele. Te interesează sensul ascuns al celei mai mari sărbători creştine şi vrei să înţelegi lucrurile mai puţin evidente. În această perioadă ritmul tău de viaţă este foarte rapid, aproape ca bătăile de aripi ale Îngerilor. Puţini ţin pasul cu tine. Esti ca o văpaie, ca un călător pe curcubeul gândului, iar natura ta neastâmpărată şi încăpăţânată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt. După aproape... două zile de viaţă trepidantă bateriile tale se consumă, ca în desenele animate. Aşa că din peşte-spadă te transformi în peştele-ventuză, tăbărând la propriu şi la figurat pe capul celor care mai au energie. Sf. Paşti poţi sărbătorii acasă, comod şi elegant totodată, făcînd şi primind cadouri, dar şi la o sfântă mânăstire care până la urmă este o a doua casă. După ce iei Lumină de Înviere te poţi duce undeva unde se danseză, poate în piaţă ca să vezi şi jocurile de artificii. Dacă se mai fac în anul ăsta de sărăcie.