„Sănătate la kilogram” – o nouă emisiune de lifestyle și weekend la TV8. Despre ce este vorba

11:20

The Banker face o retrospectivă atât a evoluţiilor din ultimii ani, în special după frauda bancară din anul 2014, amploarea căreia este apreciată ca una uluitoare, dar şi a reformelor şi situaţiei actuale din sectorul financiar. Potrivit The Banker evoluţiile din ultimul an relevă o îmbunătăţire a situaţiei, iar achiziționarea în ianuarie 2018, a unui pachet […]