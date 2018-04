Despre TRADIȚII de familie! Valentina Nejel: „Sărbătorile de Paşte au o însemnătate sfântă şi spirituală pentru mine”

13:00

Prezentatoarea TV Lilia Ojovan, în acest an, va marca Paștele, împreună cu familia, pentru prima dată, în casa lor proprie, informează SHOK.md. „Anul acesta sărbătorim in casa noastră, dacă de obicei mergeam in sat și acolo savurăm din bucatele mamei, de data asta vom gusta din Armonia Pastelui in jurul mesei noastre. Nu ma ridic […]