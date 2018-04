Proiectul lui Candu ce încalcă prevederele Acordului de Asociere între Republica Moldova și UE

Proiectul lui Candu ce încalcă prevederele Acordului de Asociere între Republica Moldova și UE În şedinţa din 4 aprilie 2018, Guvernul a dat aviz negativ la prevederile dintr-un proiect de lege promovat de preşedintele Parlamentului Andrian Candu, prin care se cere aplicarea cotei zero la TVA pentru importul mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, lucrărilor și serviciilor destinate reparației legislativului. Reparația clădirii Parlamentului, devastată în timpul protestelor din 7 aprilie 2009, a costat bugetul de stat, până în prezent, circa jumătate de miliard de lei. Cu toate acestea, restaurarea edificiului încă nu a fost finisată, iar autoritățile continuă să aloce bani publici pentru a asigura condiții de lux și siguranța personală aleșilor poporului, provocând adeseori găuri de milioane în domenii cu adevărat importante, scrie mold-street. Una dintre inițiativele care ar putea să sărăcească și mai mult bugetul de stat a fost propusă chiar de șeful legislativului, care a solicitat modificarea alin.13 (5) din art. 4 al Codului Fiscal. Andrian Candu propune ca acest alineat să aibă următorul conținut: Mărfurile, utilajele, echpamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului pentru anul 2018: se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea TVA la cota zero; se vor importa cu aplicarea scutirii de TVA. Totodată, șeful deputaților propune modificarea unor prevederi din articolul 28 a Legii cu privire la tariful vamal, în sensul de a nu percepe taxele din procedurile vamale pentru mărfurile şi serviciile importate și utilizate la reparaţia clădirii Parlamentului. Candu argumentează necesitatea acestor modificări, „atât prin încetarea acţiunii normelor supuse adoptării, care au ajuns la termen”, cât şi ţinând cont de „necestatea definitivării lucrărilor şi serviciilor planificate întru asigurarea condiţiilor de activitate ale Parlamentului”. La nici o săptămână de la înregistrarea iniţiativei preşedintelui legislativului, Ministerul Finanţelor a elaborat şi a prezentat spre aprobare Guvernului un aviz de susţinere parţială a proiectul, potrivit mold-street. Astfel executivul a decis că acest proect se acceptă „doar în partea ce ține de scutirea de TVA, taxă vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la importul mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, destinate reparației clădirii Parlamentului, precum și în partea ce ține de efectuarea plăților anticipate de până la 50% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru procurarea de materiale, utilaje, echipamente și mobilier”. În acelaşi timp Guvernul nu a susţinut proiectul, „în partea ce ține de aplicarea cotei zero a TVA pentru livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, lucrărilor și serviciilor destinate reparației Parlamentului”. Octavian Armaşu, ministrul Finanţelor, a argumentat decizia prin faptul că „o astfel de aplicare a normei fiscale contravine Directivei 2006 a Uniunii Europene”. Este vorba despre Directiva 2006/112/CE din 28.11.2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, potrivit căreia existența cotei zero este contrară normelor din această directivă și în acest sens au fost operate deja măsuri de racordare a cadrului legal fiscal pe acest segment, susţine într-o notă de argumentare Ministerul Finanţelor. De notat că în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere, Republica Moldova și-a asumat angajamentele de armonizare a actelor legislative fiscale naționale, […] Record Proiectul lui Candu ce încalcă prevederele Acordului de Asociere între Republica Moldova și UE apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

