Cum ne protejăm fața de soare în această perioadă

01:30

Orzul verde (Hordeum vulgare), ca planta cu efecte remarcabile asupra organismului, a fost folosit in medicina traditionala a mai multor popoare din Europa si Asia indepartata, inca din antichitate Prin urmare, in acelasi timp purificator, dar si tonic, sucul de orz verde este utilizat cu succes ca remediu principal sau ca adjuvant (in bolile grave) in urmatoarele afectiuni: Boli ale aparatului d