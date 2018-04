Ungaria: premierul Viktor Orban a proclamat victoria partidului Fidesz în alegerile parlamentare

18:40

La Ierusalim emisarii Bisericilor ortodoxe, inclusiv din R. Moldova, au asistat sâmbătă la ceremonia pogorârii luminii sfinte, sau focului haric, care urmează să fie adus la Chișinău de o delegație condusă de mitropolitul Vladimir. Considerată de credincioși o minune care se întâmplă an de an, ceremonia are loc în biserica Sfântului Mormânt în Sâmbăta Mare, ziua dinaintea Paștelui, fiind condusă de patriarhul Ierusalimului și Întregii Palestine. Focul haric va fi întâmpinat între orele 19 și 20 în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din Chişinău, urmând să fie împărțită apoi preoților și credincioșilor.