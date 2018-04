După ce mama i-a fost operată, un băiețel de 5 ani din Italia și-a donat economiile pentru cercetarea împotriva cancerului

13:15

Dacă reușești să te afirmi în New York, atunci o poți face oriunde, vorba cântecului. Natalia Sidorenco spune însă că nu a avut visul american niciodată. Ea a visat dintotdeauna să danseze și să exploreze la maxim ceea ce dansul îi poate oferi. Cu toate acestea, acum un an, a plecat către „tărâmul tuturor posibilităților” alături de soțul ei, iar la câteva luni distanță a reușit să devină instructoare de dans la un studio din New York specializat în dansuri sportive. De atunci și până acum, provocările au fost multe, iar cea mai recentă dintre ele a fost participarea la Campionatul oficial de tango argentinian din SUA. Natalia Sidorenco și partenerul său de dans, Jevgeni Davidov, s-au clasat pe locul II, devenind astfel vicecampioni ai competiției. Articolul (foto, video) O poveste în pași de dans. Cum a reușit o tânără din Moldova să devină vicecampioană la tango argentinian în SUA apare prima dată în #diez.