HRISTOS A ÎNVIAT!

Vinerea Mare este zi de mare tristete pentru toti crestinii de pretutindeni. In aceasta zi Manturitorul Iisus Hristos a murit in chinuri, rastingnit pe cruce. Cu greu ne putem imagina sacrificiul care a fost facut in aceasta zi, asa ca astazi trebuie sa ne rugam si sa tinem post negru in amintirea clipelor de durere […]