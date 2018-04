O mașină a luat foc lângă o biserică din Dumbrava, după ce proprietara a lăsat o lumânare aprinsă// VIDEO

09:20

Un accident rutier, soldat cu o persoană decedată, s-a produs astăzi, în jurul orelor 07:00, pe traseul Anenii Noi-Chișinău,în apropierea satului Țînțăreni. Din primele cercetări, poliția a stabilit că șoferul automobilului de model "W-Caddy", ieșind la depășire, a pierdut controlul vehiculului și s-a tamponat frontal cu un microbuz de model "Mercedes Sprinter" ce circula pe […]