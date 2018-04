(foto) Un BMW Seria 5 GT, cuprins de flăcări pe o autostradă sin România

09:30

Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Duminica Paştelui aduce bucurie pentru unele zodii. În schimbi, se anunţă o zi cu ghinion pentru alte zodii. Află ce ţi-au rezervat astrele pentru ziua de duminică, 8 aprilie 2018! Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Berbec Poate te simti un pic intimidat de cel din fata ta, desi nu ai avea motive. Sunteti absolut la fel, vorbiti de la acelasi nivel, deci timiditatea aceasta nu trebuie sa iasa la iveala. Mai mult, chiar daca partenerul tau de discutie pare cumva cu un cap deasupra sau cu un pas inaintea ta, el si-ar dori o discutie cu tine, pentru ca de aici se poate naste o relatie frumoasa. Nu te gandi oare ce ai tu de oferit aici, nu ai de unde sa stii ce apreciaza celalalt la tine, ca atare lasa modestia la o parte, sentimentul de inferioritate care iti da tarcoale si vorbeste liber. Numai de tine depinde daca accepti sa legi aceasta relatie sau nu. Daca nu te simti in largul tau aici, mai bine nu! Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Taur Daca tu nu ai solutii la situatia care te framanta, priveste cu detasare in jur, pentru ca solutiile pot aparea de oriunde. Poate nu primesti sfaturi concrete, foarte bine conturate sau argumentate, ci ideile cele mai bune pot veni si pe cai mai subtile, sub forma unor coincidente ciudate, a unor sclipiri de moment, a unor asemanari izbitoare cu ceea ce se petrece in viata altora. Invata sa captezi din jurul tau orice mic detaliu, aparent neinsemnat si banal, dar care, asezat la locul lui in puzzle, se va dovedi a fi piesa esentiala. Fii deci atent la toate semnalele care iti parvin pe diverse cai, pentru ca nu sunt deloc intamplatoare! Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Gemeni Schimbarile pot veni ca tavalugul in viata ta, dar nu te poti opune lor! Sunt transformari pe care, vrei nu vrei, tot trebuie sa le accepti, chiar daca pe moment par complicate. Tu oricum esti un mare amator de provocari, ca atare o situatie ca cea de acum, care pica din senin in calea ta, nu-ti displace, ba dimpotriva, pare incitanta si abia astepti sa vezi unde duce. Fii deci pregatit sa rastorni muntii, sa schimbi major macazul, sa darami tot ce ai construi pentru a o lua in alta directie, deoarece modificarile pot fi radicale, dar esti de parere ca sunt obligatorii si merita sa le faci. Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Rac Ai o idee care merita pusa imediat in aplicare, n-o mai amana! Roadele schimbarii pe care esti pe cale sa o faci acum vor fi mai grozave decat ai putea crede, totul e sa faci pasul cu deplina siguranta, incredere si motivat de gandire pozitiva. E nevoie de un dram de curaj, dar ai si curaj suficient la tine in valiza! Te indrepti spre un nivel foarte promitator, care inspira belsug, prosperitate, succes, reusita, fericire, dar daca nu te grabesti, s-ar putea ca acea ocazie excelenta sa ajunga la altul. E nevoie deci de o reactie prompta, fara sa stai atata pe ganduri. Te-ai decis? Atunci porneste! Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Leu Nu sta sa analizezi o situatie negativa pe toate partile, pentru ca vei gasi din ce in ce mai multe motive de suparare si iritare. Mai bine iti pui mintea la contributie pentru a gasi iesiri din acest impas, pentru ca mintea ta e creativa si descopera unele din cele mai stralucite idei. Poate in momentele mai pesimiste nu esti tu chiar atat de indraznet spre teluri marete, dar e suferinta naste de multe ori solutii geniale. Nu te mai chinui atat cu suspine si lacrimi, ci iesi din starea ta nefasta cu un plan nou de zile mari, care e acolo in mintea ta si asteapta sa fie eliberata pentru a da roadele scontate. Nu-l lua, deci, pe nu in brate, pentru nimic in lume! Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Fecioară Unul din rolurile pe care ti le-ai asumat tu in aceasta viata e sa relationezi in cel mai armonios mod cu putinta si asta vei face si azi, pentru ca te apropii de oameni cu un talent deosebit. Comunicarea merge ca unsa, prietenia e cel mai de pret dar pe care-l poti oferi iar lucrul in tandem sau in echipa da roade in mod fericit. Cine te are astazi alaturi simte din partea ta o energie aparte, de parca esti trimis de undeva de sus in viata lor exact cand au mai mare nevoie de tine. E o satisfactie maxima si pentru tine sa vezi ca sfatul tau are ecou, ca prietenia ta este apreciata la justa valoare si ca cel de langa tine te priveste cu recunostinta, semn ca misiunea ta de iubire si daruire a fost indeplinita. Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Balanţă Ar fi perfect daca ti-ai putea permite azi o escapada undeva intr-un decor romantic, de exemplu la mare sau in preajma unui lac, deoarece de acolo iti extragi azi energia pozitiva: din combinatia ideala de elemente naturale (apa, aer, soare) si locuri noi de vizitat. O calatorie s-ar potrivi de minune atmosferei emotionante de azi, poate in compania persoanei iubite, sau, daca nu exista cineva alaturi momentan, insasi calatoria poate fi sursa unei posibile intalniri din care sa se nasca o idila. Iesi in lume si bucura-te de tot ce simti! Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Scorpion Nu judeca lucrurile doar pentru ca nu se petrec asa cum ai fi dorit tu, pentru ca socoteala ta nu e neaparat cea mai buna. Undeva acolo sus lucrurile sunt programate complet altfel decat ti-ai propus tu si oricat te-ai stradui tu sa sari peste etape sau termene, tot asa cum ti-e scris se intampla. Mai bine accepti ritmul firesc de evolutie al lucrurilor, fara a comenta atata ca nu e cum visai tu, pentru ca, atunci cand vei ajunge la capat, vei descoperi ca intr-adevar aceasta era calea cea mai corecta si momentul cel mai potrivit. Ai incredere in cursul divin si nu mai carcoti atat! Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Săgetător Starea ta depinde mult de starea vremii, esti meteodependent asadar, pentru ca te vei simti exact asa cum e cerul. Daca ai norocul unei zile senine, cu soare stralucitor, vei avea o zi excelenta si tu, de parca ti-ai extrage direct seva din soare. Dar daca ai ghinionul sa se abata nori peste zona ta, fii sigur ca vei avea aceeasi stare cenusie si neplacuta toata ziua… Cauta pe harta un loc in care soarele straluceste si fugi acolo, la padure, la mare, la iarba verde, pentru a-ti reincarca bateriile la capacitate maxima intr-un decor natural superb. Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Capricorn Arunca o privire in interiorul tau, pentru ca acolo se ascunde o piatra pretioasa pe care nu ai descoperit-o sau nu ai pus-o in valoare. Ai tu un talent al tau, pe care ti-a fost teama sa-l scoti la lumina ca nu cumva sa fii catalogat drept ciudat, dar tocmai aceasta poate fi sclipirea ta speciala care sa-ti asigure succesul. Lasa parerile celor din jur la o parte, arata-te asa cum esti, cu ciudateniile tale, pentru ca doar asa te vei remarca. Daca ai fi un oarecare in turma, ai ramane captiv in umbra, dar acum e sansa ta sa atragi atentia. Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Vărsător O problema de sanatate iti cam strica planurile de azi. In loc sa te concentrezi la ce aveai de facut, umbli prin farmacii, pe la medici, sau esti consemnat la domiciliu, ceea ce devine frustrant pentru tine, in cazul in care aveai un program arhiincarcat. Astfel de momente au si ele rolul lor: acela de a te mai opri un pic din elan, cand depasesti limitele propriei tale fiinte, pentru ca ce-i prea mult strica: ori alimentatia gresita, ori stres prea mare, ori munca prea multa. O pauza ti-ar fi benefica, in care sa acorzi si tu mai multa atentiei organismului tau. Horoscop de Paşte 2018. Horoscop 8 aprilie 2018. Peşti Cele mai aprinse discutii vor avea loc in familie, pentru ca parintii au mereu ceva de comentat pe seama faptelor copiilor lor. Ai grija la ton, indiferent din ce tabara faci parte, pentru ca se pot incinge dispute agresive daca nu sunteti atenti si unii si altii. Energia aceasta, care se resimte intre peretii casei voastre, ar putea fi canalizata si intr-o directie pozitiva: parintii sa-si mobilizeze copiii la diverse activitati pe placul lor, iar copiii sa anime atmosfera din casa printr-o atitudine jucausa si amuzant, dar tineti departe, si unii si altii, ironiile si criticile! Sursa: acvaria.com