Incendiu la Trump Tower din New York: O persoană grav rănită şi 4 pompieri cu leziuni minore

15:40

Ziua Mondială a Sănătăţii, marcată pe 7 aprilie, are în acest an tema „Acoperirea universală cu servicii medicale – pentru fiecare şi oriunde”. Sub sloganul „Sănătate pentru toți”, această zi scoate în evidenţă importanța accesului tuturor persoanelor la servicii esențiale de sănătate, indiferent de statutul economic sau social, de vârstă sau de rezidență.