Silvia Radu posibil va candida la alegerile locale: „Eu cred că Maia Sandu mă va susține în cel de-al doilea tur al alegerilor împotriva lui Ceban”

Nu mai este singur! Brad Pitt, într-o nouă relaţie. Cu ce se ocupă și cât e de frumoasă iubita celebrului actor Starul hollywoodian Brad Pitt ar avea o relaţie cu profesorul universitar şi arhitecta americană Neri Oxman, de la Massachusetts Institute of Technology, care seamănă destul de mult cu viitoarea sa fostă soţie, actriţa Angelina Jolie, potrivit people.com. O sursă a declarat că pe Brad Pitt şi Neri Oxman îi leagă pasiunea pentru arhitectură, design şi arte şi că între ei ar fi „o prietenie profesională", care nu s-a transformat în poveste de dragoste, însă actorul american o consideră pe arhitectă „fascinantă". Lucrări de artă ale lui Oxman sunt incluse în colecţiile unor instituţii precum Museum of Modern Art din New York, Centrul Georges Pompidou din Paris, Muzeul de Arte Aplicate din Viena etc. Foarte apreciată în domeniile în care activează, Oxman a fost recompensată cu International Earth Awards (2008), Vilcek Prize pentru Design (2014) şi Emerging Voices Award din partea Ligii Arhitecţilor din New York (2015). Arhitecta americano-israeliană, în vârstă de 42 de ani, a fost căsătorită cu compozitorul argentinian Osvaldo Golijov, în timp ce Pitt este în proces de divorţ de Angelina Jolie, scrie Mediafax. Brad Pitt este fondatorul Make It Right Foundation, care se ocupă cu construirea de case ieftine, prietenoase cu mediul, pentru persoane nevoiaşe. În proiectele sale, a colaborat cu arhitecţi de renume, ajutând la construirea de case în zone precum New Orleans, afectat de uraganul Katrina, şi Kansas City, Missouri. Pitt se ocupă şi cu design de mobilier, colaborând cu Frank Pollaro, şi sculptează. La începutul lunii aprilie, Brad Pitt şi Angelina Jolie, care s-au separat în septembrie 2016, au ajuns la o înţelegere privind divorţul, după o lungă bătălie judiciară, iar o pronunţare în acest caz va fi dată în câteva săptămâni. Cele două staruri au rezolvat chestiunile oficiale, mai ales cele legate de custodia celor şase copii ai lor, potrivit unei surse apropiate fostului cuplu. „S-au înţeles în privinţa termenilor de divorţ. Documentele sunt finalizate de ambele echipe de avocaţi, dar vor fi depuse în instanţă în următoarele săptămâni. Este o mare schimbare faţă de momentul în care s-a încheiat căsătoria, mai ales privind acuzaţiile aduse de Angelina la adresa lui Brad, dar acum se înţeleg destul de bine", a declarat sursa pentru publicaţia The Sun. „Amândoi au decis că este crucial pentru copii să aibă o relaţie bazată pe respect. Au decis să împartă custodia copiilor, Brad urmând să fie consultat în ceea ce priveşte chestiunile legate de programul de muncă şi călătorii. Au existat speculaţii potrivit cărora divorţul a fost anulat, dar nu este cazul", a mai spus sursa. O altă sursă a declarat că Brad Pitt a făcut terapie la psiholog după ce s-a despărţit de Angelina Jolie. Starul a recunoscut anterior că una dintre problemele care au dus la destrămarea căsniciei sale cu Jolie a fost consumul de alcool. Angelina Jolie şi Brad Pitt s-au căsătorit în august 2014, după o relaţie de aproape zece ani, şi s-au […]