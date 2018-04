VIDEO// Ronaldo i-a lăsat pe medici cu gura căscată! De necrezut: care e vârsta biologică a lui CR7

09:45

Berbec – Horoscop 7 aprilie 2018 Esti pregatit mental si psihic sa pornesti o aventura noua. Poate te bate gandul sa incepi o afacere, sa iti schimbi serviciul, sa te apuci de studiat un nou domeniu, deci ce mai astepti? Momentul este perfect pentru a-i da startul cu entuziasm, cu incredere, cu determinare. Ia decizia cu optimism si apoi tine-te de drumul ales cu insistenta, convins ca la final te asteapta exact ceea ce visezi. Chiar daca pornesti pe acest drum fara sa detii, din start, toate resursele necesare unui succes deplin, nu te ingrijora. Multe vor aparea pe parcurs, deci cel mai important e sa-i dai startul: restul vine de la sine in forma si in momentul potrivit. Taur – Horoscop 7 aprilie 2018 Ca sa pui in practica acel proiect pe care il construiesti in minte de ceva vreme, trebuie sa te rupi un pic de activitatile cotidiene. E nevoie de liniste, poate si de singuratate, ca sa te poti concentra eficient la ce ai de facut. Permite-ti acest ragaz in care sa studiezi, sa te documentezi, sa pregatesti terenul cu minutiozitate, pentru ca nu e deloc simplu. E un plan de perspectiva in care orice detaliu conteaza. Poate lucrezi cu cifre sau bani, poate lucrezi cu resurse care se cer masurate cu atentie si nu ai voie sa gresesti. Esti foarte motivat sa te apleci asupra acestui proiect, pentru ca duce acolo unde vrei si, mai ales, detii sau atragi toate resursele unui succes deplin. Dar nu si rapid! Gemeni – Horoscop 7 aprilie 2018 Chiar daca nu esti intotdeauna tratat asa cum se cuvine, ridica-te pentru drepturile tale. Nu te lasa invins de altii cu mai mult tupeu sau cu mai multa putere. Nimic nu le da lor dreptul de a te persecuta, de a te domina, de a te da deoparte, de a-ti lua ceea ce iti apartine, ca atare, daca vezi ca ai fost tratat eronat sau injust, ia atitudine imediat pentru a recupera ce este al tau. Lupta pentru dreptate, pentru adevar, pentru lege, nu lasa pe altii sa te priveze de aceste valori care ti se cuvin, deci, oricat de greu ar fi drumul catre victorie, merita sa pornesti razboiul! Nu renunta, insista, poti obtine ceea ce pe merit e pus deoparte pentru tine! Rac – Horoscop 7 aprilie 2018 Daca tu te retragi intr-o lume stramta si nu vrei sa vezi ce e dincolo de ea, e clar ca cele mai bune oportunitati vor trece pe langa tine fara sa le vezi. Nu ti se potriveste deloc izolarea, tacerea, timiditatea si frica, tu esti o fire mult mai tonica si mai optimista, dar azi ai tendinta sa te retragi intr-o zona in care ai impresia ca esti mai in siguranta. Dincolo de limitele auto-impuse, viata e frumoasa, vestile bune vin, coincidentele fericite se intampla, dar tu, inchis in carapacea ta, poti ramane surd si orb la aceste miracole. Iesi, darama zidul si bucura-te de minunatele semne! Leu – Horoscop 7 aprilie 2018 Nu pune la suflet atitudinea cam agresiva a celor din jurul tau, ci intoarce-le orice replica mai acida cu o ironie, cu o gluma, cu un joc de cuvinte, ca sa le arati ca nu te superi pe ei. Daca ar vedea la tine reactii agresive, ar putea inteti atacul, pentru ca au impresia ca asa au o oarecare putere asupra ta. Vei descoperi ca unii nici nu-si dau seama ca sunt nervosi si irascibili, ci au aceasta atitudine doar asa, din spirit de fronda, ca sa se puna ei impotriva tuturor, fara un motiv anume. Fii tu cel care ii intelege si tolereaza situatia, adu-ti aminte cum erai tu la varsta sau in situatia lor, si trece-le cu vederea aroganta inofensiva. Fecioară – Horoscop 7 aprilie 2018 Daca ai putea prelungi cat mai mult acest moment frumos care are loc in casa ta, ar fi motiv de fericire. Au loc evenimente de varf in familia ta, care iti incarca sufletul de bucurie, si norocul tau e ca ai impresia ca timpul incetineste in aceste momente, parca pentru a-ti oferi cat mai mult timp senzatia de bucurie de care ai parte. Altadata, orele s-ar fi scurs intr-o clipa, momentele frumoase s-ar fi terminat repede si ai fi regretat ca s-au dus, dar de data aceasta esti uimit si tu cat de mult poti trage de acest moment ca sa dureze mult, mult! E un miracol, pentru ca de obicei orele frumoase se consuma rapid, dar nu si cele de astazi! Balanță – Horoscop 7 aprilie 2018 Adu-ti aminte ce frumos si ce bine ai depasit in trecut unele hopuri similare, si repeta reteta de succes din acele vremuri. Nu e prima oara cand treci prin astfel de momente si ai rezolvat totul cu brio, ai depasit impasul, ai invatat lectia cea mai adecvata, deci de ce te temi? Ai experienta necesara pentru a trece si de aceasta data pentru un moment fragil, deci linisteste-te. Nu exagera cu ingrijorarea si cu lamentarile, si asteapta cu optimism si rabdare sa se calmeze spiritele. Vei vedea ce bine se rezolva toate, daca privesti spre trecut intr-o nota pozitiva, spunand: daca atunci am putut, pot si acum! Scorpion – Horoscop 7 aprilie 2018 Te gandesti la ceva anume, dar nu te opri la o singura varianta! E un moment in care ti se da voie sa emiti cat mai multe variante ale aceluiasi scop, pentru ca se poate ajunge la el din mai multe directii. Nu exista o singura cale de a accede la acel mare vis, ci te afli pe taramul tuturor posibilitatilor. Nu te crampona de o singura idee, nu te multumi cu o singura optiune, ci ai curajul sa explorezi si sa inventezi mai multe scenarii. Dintre toate, nu doar unul va avea efecte excelente, dar dac te opresti la o singura cale si acesta se poticneste, ai fi deceptionat. Vezi cati asi ai in maneca: se pare ca ai mai multi. Foloseste-i! Săgetător – Horoscop 7 aprilie 2018 Pune mana pe unelte si incepe sa construiesti acum ceva care va avea rezultate dintre cele mai palpabile. Ca e o afacere de succes sau o investitie care va genera apoi alte resurse financiare, totul e sa-i dai startul acum, pentru ca momentul e excelent. Fa acest prim pas cu cateva cuvinte cheie in minte, care sa te motiveze si sa-ti alimenteze etapele care vor decurge de aici iar aceste cuvinte miraculoase sunt belsug, prosperitate, abundenta. Spune-ti-le in minte ca un cantec pus pe repeat si ai sa vezi ca ele vor genera reusita la care visezi si de care te apropii cu ambitie. Cheama si da voie prosperitatii sa intre in viata ta! Capricorn – Horoscop 7 aprilie 2018 Arunca o privire inapoi, in trecut, pentru ca acolo se afla un eveniment de care esti inca foarte atasat emotional si care mai are efecte si astazi. Fie ca readuci la lumina o veche pasiune, fie ca ai ocazia de a retrai acel moment superb din nou dupa atata vreme, sufletul tau rade de fericire, de-a dreptul incantat ca ti se mai ofera odata! Poate revezi oameni dragi de demult, o fosta iubire sau un loc ce are pentru tine semnificatii speciale, generatoare de emotii minunate. Vărsător – Horoscop 7 aprilie 2018 Ai avea nevoie de un stimulent care sa-ti dea curaj sa pornesti intr-o directie fata de care ai o mare atractie, dar intuitia iti spune totusi sa mai astepti. Stimulentul trebuie sa fie cat se poate de puternic, pentru ca nu ajunge doar sa vrei sa atingi un anumit scop, ci sa te poti baza si pe resurse bine definite. Da, momentan exista dorinta, mai ai nevoie si de ambitia care sa te duca acolo unde doresti, vointa care momentan e un pic stirbita de temeri personale de genul „oare sunt capabil sa obtin acel lucru?”. Da, esti, deci ce astepti? Pești – Horoscop 7 aprilie 2018 Oricat de ranit ai fi de un eveniment in trecut peste care nu poti trece, fa un compromis si macar deschide usa spre o discutie. Posibil ca la mijloc sa fi fost o neintelegere, o interpretare pripita a unor aspecte care nu erau deloc atat de rele pe cat ti s-au parut tie, deci inainte de a o rupe complet cu cel care ti-a creat neplacerile, mai da-i o sansa de a da explicatii. E o buna ocazie de a va impaca, de a ierta si de a uita, pentru ca ar fi pacat sa pierzi poate un prieten sau o iubire doar din cauza unui orgoliu de moment. Poate si tu ai o vina pe undeva, deci n-ar strica un dialog foarte sincer. Fii deschis spre iertare!