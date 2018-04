Un moldovean căutat șapte ani de poliție, reținut la 500 metri de linia de frontieră

08:50

Cel puţin şapte persoane au murit în judeţul Neamţ, după ce microbuzul în care se aflau a căzut în râul Bistriţa. Alte două victime sunt date în căutare. O persoană a reuşit să iasă din apă în stare de conştienţă şi a fost transportată la spital. Potrivit IGSU, un microbuz cu zece persoane a căzut […] The post Şapte persoane au murit, iar alte două sunt date dispărute, după ce microbuzul în care se aflau a căzut în râul Bistriţa// FOTO appeared first on Moldova.org.