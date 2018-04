Actriță născută la Tighina, cetăţean de onoare al Bucureştiului

16:50

Serviciul de urgență 112 a devenit joi activ în Republica Moldova. Timpul mediu de chestionare a apelantului se va reduce de trei ori, datorită faptului că sistemul permite identificarea numelui, domiciliului și locației exacte. „Această combinație dintre tehnologii moderne și oameni dedicați serviciului care îl fac ne va ajuta să avansăm, să facem lucruri minunate. [&hellip The post Ca în România: A fost lansat numărul unic de urgenţă appeared first on InfoPrut.