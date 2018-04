Târgurile de Paști din Chișinău își așteaptă cumpărătorii

15:40

Igor Dodon vrea să renoveze Complexul Memorial „Eternitate”: „Dacă nu vor fi bani din contul statului, voi demara o campanie socială” Președintele Igor Dodon și-a propus să renoveze Complexul Memoria „Eternitate”. Acesta a făcut o vizită la monument pentru a urmări starea acestuia, în preajma zilei de 9 mai. Președintele R.Moldova Igor Dodon a postat pe pagina sa un mesaj privind starea Memorialului „Eternitatea”. „În preajma Zilei Victoriei — 9 Mai, dar și în urma numeroaselor petiții care au venit în adresa Președintelui țării, am efectuat o vizită la Complexul Memorial „Eternitate” din Chișinău, pentru a vedea starea în care se află acest monument de for public. Am constatat, cu regret, că majoritatea construcțiilor din componența complexului se află într-o stare dezastruoasă și prezintă un pericol real pentru sănătatea și viața vizitatorilor. Ţinând cont de faptul că acest monument este un obiect de importanță națională, gestionarea căruia este asigurată de autoritățile centrale, solicit Guvernului, Ministerului Apărării, ca în contextul zilei de 9 mai, când, tradițional, la „Eternitate” vin un număr impunător de oameni, să fie asigurate toate normele tehnice și estetice întru desfășurarea în siguranță deplină a acțiunilor dedicate Zilei Victoriei şi comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei. Am subliniat că dacă nu vor fi depistați bani din contul statului, voi demara o campanie socială de acumulare a fondurilor pentru reparația capitală a Memorialului. Amintesc că, sub egida Președintelui Republicii Moldova, cu ocazia Zilei de 9 Mai, va avea loc un marș de amploare – Marșul Victoriei”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de facebook. Sursă: unimedia.info Record Igor Dodon vrea să renoveze Complexul Memorial „Eternitate”: „Dacă nu vor fi bani din contul statului, voi demara o campanie socială” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.