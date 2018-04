Vești bune de la meteorologi. Cum va fi vremea de Paște

11:20

Acesta este acuzat că ar fi creat haos după ce, împreună cu cei din anturajul său, ar fi pătruns în clădire printr-o intrare laterală şi ar fi atacat, în parcarea complexului, un microbuz în care se afla luptătorul rus Habib Nurmagomedov, dar şi alţi sportivi care urmau să plece. Better video of the incident Conor […]