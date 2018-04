Surprize de Paște de la Primăria Orhei pentru locuitorii orașului: transport gratuit, drumuri reparate și marcate, iarmaroc

10:30

În total, 45 de agresiuni asupra jurnaliştilor au fost înregistrate anul trecut în Statele Unite, unde 34 de reporteri au fost, de asemenea, arestaţi, a informat marţi o organizaţie de apărare a drepturilor media, relatează AFP. În primul său recensământ anual al ameninţărilor contra libertăţii presei în Statele Unite, Committee for Freedom of the Press […]