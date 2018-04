Concluziile deputatului european Siegfried Mureșan, după ce a văzut cum au fost cheltuiți banii europeni în Moldova

17:20

Partidul Unității Naționale a anunțat astăzi că deputatul român Constantin Codreanu va fi candidatul formațiunii la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Despre aceasta a anunțat președintele de onoare al PUN, Traian Băsescu. "Constantin Codreanu. Un om care nu a fost implicat în politica din Republica Moldova, un om care a servit ideii unioniste […]