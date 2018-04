Universitatea Academiei de Științe a Moldovei își schimbă denumirea

13:10

Silvia Radu explică ce caută fostul consilier al lui Băsescu la Primăria Chișinău Silvia Radu susține că este ajutată de mai mulți prieteni în activitatea pe care o desfășoară la Primărie. Inclusiv Cristian Hrițuc — consultantul despre care Valeriu Munteanu scria inițial că ar fi plătit din banii Primăriei, o ajută pe primarul interimar tot în spiritul unei relații de prietenie mai veche. Declarațiile au fost făcute joi seara la emisiune „IN PROfunzime" de la ProTV. "„Noi avem la Primărie un departament de comunicare care este bine cunoscut de toată presa. Și eu personal am un prieten care mă ajută, pe care îl cunosc de mult prea mult timp, și el mă ajută pur voluntar în temele ce țin de imagine, de relațiile ce țin de România. — Dar ce interes ar avea el să vină aici, degeaba. Nu-l plătiți? — Noi suntem prieteni. În campania pentru prezindețiale m-a ajutat un prieten care a lucrat la campania Doamnei Merkel și a fost un lucru voluntarm neplătit. A trăit la mine acasă și am lucrat pe toată acea perioadă. Domnul Cristian vine și pleacă, el nu stă aici la Chișinău. — Și la ce vă ajută? — Mă ajută în tot ce ține de relația cu Bucureștiul. Dumnealui a participat în administrația Sectorului 1. Are experiență suficientă în ceea ce ține de gestiunea municipală, lucru care mi-a lipsit mie la început. — Și el stă la Dvs acasă? — Nu el nu stă la mine acsă, v-am zis: el vine și pleacă. Are familie la București. Surorile soțului meu trăiesc la București și noi ne cunoaștem de mult timp. El s-a oferit să mă ajute și nu mă ajută doar el, sunt mai multe persoane , prieteni care mă ajută pur voluntar", a explicat Silvia Radu. Ulterior a fost întrebată cum comentează acuzațiile lui Dorin Chirtoacă potrivit cărora autoritățile nu i-au dat curent electric la manifestația din Scuarul Europei unde și-a prezentat raportul de activitatea. "„Domnul Chirtoacă a stat in Primărie 10 ani și nu știe procedurile nici acum. La Primăria Municipiului Chișinău nu a parvenit nicio solicitare în acest sens. Chiar astăzi am semnat 3 sau 4 solicitări la diferite acțiuni din partea diferitor ONG -uri și persoane private pentru a se manifesta în diferite locuri publice la Chișinău. Asta este procedura de când este Primăria", a declarat primărița. La aceeași emisiune a fost întrebată cum va trăi cu un salariu de primar în condițiile în care la vechiul post de muncă de la Gas Natural Fenosa avea un salariu de peste 400 de mii de lei. Radu a declarat că salalriul ridicat de la compania privată a fost perfect legal și pentru el a impozite de peste 10 mln de lei în bugetul de stat. Acel salariu nu era din banii cetățenilor, ci din procentul pe care îl lua compania pentru serviciile prestate — altfel spus, din veniturile companiei. "„Eu am lucrat o viață întreagă și toate veniturile mele nu le-am cheltuit. Eu le-am investit într-o companie privată pe […]