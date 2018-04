Igor Dodon solicită Guvernului să repare complexul “Eternitate”: Dacă nu sunt bani, voi demara o campanie socială

16:20

Salariile lunare de funcție ale angajaților instituțiilor medicale publice vor fi indexate cu 4,1% de la 1 aprilie, potrivit unei decizii aprobate de Guvern. De creșteri vor beneficia atât personalul medical (medici, asistenți medicali, infirmieri), cât și personalul administrativ-gospodăresc, funcţionarii administrativi și personalul de conducere. Astfel, dacă până în prezent salariul mediu lunar al unui […]