Amendă maximă pentru un post TV care a încălcat «legea antipropagandă»

11:40

Unde se pornesc cu noaptea-n cap bătrînii din troleibuze De-i frig, de plouă, de bate vîntul, de-i marți sau vineri, în autobuzele și troleibuzele arhipline dis-de-dimineață, pe lîngă studenți și angajații care se grăbesc la serviciu, întîlnim și bătrînei. Unii stau tăcuți pe scaune, cu privirea pierdută spre geam, alții sînt sfătuitori și povestesc despre copii și nepoți, scrie 60plus.md. Nu o singură dată unii dintre noi s-au întrebat încotro merg, iar uneori, chiar se grăbesc în fiecare dimineață pensionarii? Și poate nu o dată ne-am gîndit că doar noi, cei angajați în cîmpul muncii și prinși cu responsabilități ar trebui să mergem dimineața cu transportul public prin oraș. Ba uneori, între prieteni am și zis „Dacă aș fi în locul lor, aș dormi acasă”. Pentru a nu mai ghici încotro se îndreaptă cu noaptea-n cap bunicii/părinții noștri, i-am întrebat chiar pe ei, unde merg la 7 sau 8 dimineața. Am încercat să discutăm cu ei în troleibuze și autobuze, dar pentru că dimineața sînt atît de pline încît e loc doar pentru un chibrit, nu și pentru un jurnalist înarmat cu un reportofon, am decis să discutăm în stațiile de așteptare cu eroii noștri și să aflăm unde se grăbesc. Nila Mihailovna, 81 de ani, așteaptă troleibuzul în stația Hristo Botev De obicei, dimineața merg să-mi duc nepoțelul la grădiniță. Aceasta este ocupația mea acum – să am grijă de el, să-l duc și să-l aduc de la grădiniță și să mergem la orele pregătitoare. Astăzi însă am fost să cumpăr mîncare pentru căței și mă grăbesc acasă să-i hrănesc. Iată așa ne petrecem timpul și ajungem încet-încet pînă la 90 de ani. Tanti Elena, 70 de ani, se grăbește să urce în troleibuzul 2 la stația de pe strada Armenească -Eu dimineața merg la piață. -Și vă duceți în fiecare zi? – Nu, o dată în săptămînă. E clar că-s ambuteiaje și e lume multă, dar cum altfel să procedez?! Valentina Mihailovna, 70 de ani și Ivan Dmitrievici, 77 de ani, stația de pe strada Independenței, așteaptă troleibuzul 17 Noi mergem la vilă, avem aici niștre răsad pe care trebuie să-l sădim. Acum, că a venit primăvara avem multe de lucru: să facem curat, să curățim copacii, să curățim vița-de-vie. Iarna nu prea ne ducem undeva. În schimb, primăvara și vara mergem la vilă. Ne trezim dimineața, pe la 6 deja muncim prin jurul vilei vreo două ore și după aceasta ne odihnim. Tamara Ursu, 77 de ani, în așteptarea troleibuzului 2, stația de pe strada Armenească Merg la Spitalul Oncologic, pentru că doar de acolo pot să-mi iau medicamentele de care am nevoie pentru tratament după operație. E așa de 13 ani, de cînd sînt bolnavă. Merg însă cu troleibuzul la spital o dată în lună sau o dată la două luni. Nu prea ies, pentru că mă doare foarte tare mîna. Stau mai mult acasă, în fața televiziorului. La 77 de ani, ce activitate să mai am?! Eu am învățat la școala de muzică, la acordeon […] Record Unde se pornesc cu noaptea-n cap bătrînii din troleibuze apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.