Top 12 tradiții de Paște pe care nu le știai

În decurs de cinci zile de la lansare, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 a înregistrat 20.856 apeluri din toată țara. 14.171, adică aproape 68 % dintre acestea, au fost false. În acest context, Serviciul 112 atenționează că persoanele care apelează abuziv/fals numărul de urgență, în glumă sau solicitând informații care nu constituie […]