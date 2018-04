O femeie şi fiul ei din Germania, ucişi de câinele familiei, în propria locuinţă

09:40

Luptătorul MMA Conor McGregor a fost reţinut de poliţia din New York după ce a rănit un alt sportiv în timpul unor incidente cu ocazia prezentării unei lupte, anunţă presa americană, scrie digi24.ro Potrivit New York Times, McGregor s-a dus singur la o secţie de poliţie. „Nu a fost inculpat, ancheta îşi continuă cursul", a […]