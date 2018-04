Renato Usatîi: Invităm bălțenii la prezentarea candidatului pentru funcția de primar al mun. Bălți

09:20

Silvia Radu povestește în ce circumstanțe s-a întâlnit cu Vlad Plahotniuc Silvia Radu spune că s-a întâlnit o singură dată cu Vlad Plahotniuc, pe timpul când lucra la Gas Natural Fenosa. Primarul interimar spune că unicul politician cu care s-a mai întâlnit este Pavel Filip. “ «Îl cunosc ca pe orice politician. A fost o situație când compania la care am lucrat, Gas Natural Fenosa, a cerut să se întâlnească cu Vlad Plahotniuc și atunci eu, împreună cu directorul general am mers și ne-am întâlnit cu domnul Plahotniuc. Am mers și am vorbit despre situația energetică din Republica Moldova. Nu pot să vă spun concret când, dar a fost recent. Nu am de ce să discut cu politicienii. Unicul politician cu care m-am întâlnit este Pavel Filip, dar nu am reușit să punem la punct o întâlnire de serviciu. Eu nu am timp să mă uit la televiziuni. Nu pot spune că am atribuții cu politica sau cu ceea ce apare la televizor. Eu personal îmi fac lucrul la Primărie si îmi pasă foarte puțin ce spun televiziunile», a declarat Silvia Radu la ÎnPROfunzime. Anterior, analistul politic Victor Ciobanu, declara că scenariul de bază al Partidului Democrat în alegerile locale din Chișinău va fi să convingă cetățenii că Silvia Radu este candidatul potrivit, argumentând necesitatea unui șef tehnocrat în fruntea Primăriei. PD anunțase că va sprijini un candidat unic din partea partidelor proeuropene, însă nu s-au exprimat față de candidatura lui Andrei Năstase, înaintat de Platforma DA și PAS. Silvia Radu însă nu și-a anunțat deocamdată intenția de a candida pentru postul de primar al capitalei. Sursă: unimedia.info Record Silvia Radu povestește în ce circumstanțe s-a întâlnit cu Vlad Plahotniuc apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.