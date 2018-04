(foto) Antonia dezvăluie detalii intime. Cum îi place să facă dragoste cu Alex Velea

Antonia a dezvăluit detalii intime, în cadrul unui interviu. Artista a fost mai deschisă ca niciodată, spre încântarea fanilor care au avut șansa să afle lucruri mai puțin știute despre artistă și Alex Velea. Antonia a mărturisit că nu foloseşte jucării sexuale şi nu are fantezii ciudate, în cadrul unui interviu online, postat pe youtube. “Noi facem dragoste pe muzică metalică. Glumesc! Glumesc! Pe sâni, mai degrabă în zona asta, pentru că eu am pierce-uri pe sfârcuri. Nu prea am folosit la viaţa mea (n.r. jucării sexuale). Nu prea am experimentat cu multe. Probabil după ce am născut şi trebuie să aştepţi, cred că vreo lună, o lună şi ceva. Nuuu, ştiţi când?! Când am venit din America şi nu aveam relaţie, atunci cred că am stat vreun an sau doi ani fără să fac sex. Da, de animal (n.r. scoate sunete când are orgasm). Mi se pare normal să nu scoţi sunete, mi se pare anormal. Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate”, mărturiseşte Antonia. ”Prima dată când am făcut-o a fost naşpa, cu prima mea dragoste. Îmi ziceam: ”De ce face lumea asta?!”. Gen, te doare, de ce vrei să faci asta?! Nu, n-a fost ok. 16 ani aveam, nu ştiu cum o să vadă lumea asta. S-a întâmplat cu prima mea dragoste, cu băiatul cu care am stat tot liceul meu, timp de 4 ani. S-a întâmplat în sufrageria lui. Nu e nimic picant. Îmi place deasupra. Vreau să spun ambele, dar nu am cum (nr. îi place deasupra şi sub atunci când face sex). Îmi displace un bărbat care se gândeşte numai la plăcerea lui, care nu mă vede”, a dezvăluit Antonia pentru “Love is fun”.

