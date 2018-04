Un copil ”i-a deschis viză” tatălui său în toate țările lumii (FOTO)

17:30

Chișinăul va avea totuşi decorațiuni de Paște. Despre aceasta anunţă primarul general interimar al capitalei, Silvia Radu, potrivit căreia în acest an ne vom bucura de decoraţiuni moderne, care vor fi instalate sîmbătă în Scuarul Catedralei. {{280989}}„În anii trecuți am avut decorațiuni mult prea scumpe și cred că nu erau așa de frumoase. Anul acesta am decis să nu mai folosim banii publici, plăt