Percheziții în biroul și la domiciliul directorului unei şcoli-grădiniţe din Chişinău: ar fi colectat ilegal bani de la părinți

Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a avut o întâlnire cu congresmanul William Ballard Hurd, membru al Camerei Reprezentanţilor din partea statului Texas. Oficialii au discutat despre consolidarea relaţiilor bilaterale moldo-americane, rezultatele obţinute de guvernarea de a Chișinău în ultimii doi ani, despre progresul făcut pentru dezvoltarea economiei şi creşterea nivelului de trai al cetăţenilor, măsurile luate pentru întărirea instituţiilor şi pentru combaterea corupţiei, dar şi despre situaţia geopolitică din Estul Europei în viziunea Coaliţiei. Vlad Plahotniuc i-a mulţumit congresmanului pentru susţinerea constantă pe care o acordă Republicii Moldova şi pentru faptul că menţionează ţara noastră drept exemplu în discuţiile despre combaterea propagandei Federaţiei Ruse. La rândul său, congresmanul Will Hurd a apreciat eforturile Republicii Moldova pe drumul apropierii de Vest şi reformele interne privind securitatea Moldovei. El a afirmat că Rusia reprezintă o preocupare pentru Statele Unite, exprimând, de asemenea, regretul că acordurile internaţionale privind regiunea transnistreană nu au fost respectate de către Federaţia Rusă. În acelaşi timp, acesta a precizat faptul că apreciază progresul pe care Moldova l-a făcut pentru reglementarea situaţiei transnistrene. La final, Vlad Plahotniuc a menţionat că Republica Moldova are un mediu de afaceri aflat în plină dezvoltare, cu oportunităţi reale pentru investitori şi a menţionat faptul că investiţiile americane sunt binevenite în ţara noastră.