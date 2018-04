Când va debloca UE asistența macrofinanciară promisă Chișinăului?

19:30

La Chişinău ar fi trebuit astăzi să-şi înceapă lucrările o comisie moldo-ucraineană care să evalueze starea fluviului Nistru, inclusiv în perspectiva planurilor ucrainenilor de a construi şase hidrocentrale noi pe acest fluviu. Vestea că reuniunea va trebui să fie amânată, pentru că partea moldovenească nu şi-a desemnat încă emisari în ea, i-a prins pe ucraineni - o delegaţie compusă din 18 persoane în frunte cu un adjunct al ministrului mediului – în avion. Ce s-a întâmplat?Adjunctul ministrului ucrainean al ecologiei şi resurselor naturale, Mykola Kuzio, cel care a sosit la Chişinău în fruntea delegaţiei ucrainene, se declară surprins de ceea ce par a fi tergiversările Chişinăului legate de alcătuirea delegaţiei moldovene în comisia mixtă:„Ucraina a efectuat toate procedurile necesare – noi am aprobat funcţionarea comisiei, am ales preşedintele acesteia, am venit la Chişinău într-un format reprezentativ, sunt aici reprezentanţii tuturor instituţiilor care au legătură cu gestionarea râului Nistru, eram pregătiţi pentru o activitate extrem de constructivă şi eficientă, pentru ca să începem, în sfârşit, să abordăm europeneşte acest subiect. Dar, din păcate, va trebui să ne rezumăm la discuţii neformale şi nu vom putea adopta nici o decizie.”Cu o zi mai devreme, Guvernul de la Chişinău ar fi trebuit să aprobe printr-o hotărâre propunerile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului pentru componenţa moldoveană a comisiei, dar, brusc şi fără explicaţii, a decis să transmită subiectul în responsabilitatea legislativului.Ce motive ar fi avut? S-ar putea, spun liderii organizaţiilor de mediu, să fi dorit să se asigure o data în plus în faţa dârzeniei cu care partea ucraineană pare hotărâtă să-şi urmeze scopul, iar oponenţii moldoveni ai proiectului – să se împotrivească lansării acestuia. Iată, însă, o versiune pe care ne-a împărtăşit-o unul din potenţialii membri ai comisiei, Ilia Trombiţchi, director executiv al asociaţiei moldovene „Eco-Tiras”: „Autorităţile pur şi simplu nu înţeleg procesul. Sau poate vor să schimbe componenţa comisiei, ca să introducă unii oameni care să promoveze această chestiune cu hidrocentralele.”Luna trecută, asociaţia condusă de Ilia Trombiţki a protestat, alături de multe alte organizaţii neguvernamentale, în faţa reprezentanţei diplomatice ucrainene de la Chişinău împotriva planurilor acestui stat de a construi cele şase hidrocentrale noi, invocând pretinse efecte catastrofale pe care le-ar putea avea ipoteticele proiecte. Guvernului moldovean, aceste organizaţii îi reproşează că ar avea o poziţie neclară şi nu s-ar opune cu suficientă fermitate intenţiei, s-ar putea din cauza unor înţelegeri obscure între politicienii de frunte ai celor două state. Suspiciunile au apărut anul trecut, când, după o serie de contacte la nivel înalt moldo-ucrainene, se aflase că într-un proiect de acord comun privind arendarea pe 49 de ani a 19 hectare de pământ în zona lacului tampon de la nodul hidroelectric Nistrean nu se conţine măcar o aluzie la asigurarea ulterioară de către partea ucraineană a unor debite minime de apă în râu sau la compensarea unor prejudicii aduse ecosistemelor acvatice moldoveneşti.Adjunctul ministrului ucrainean al ecologiei şi resurselor naturale, Mykola Kuzio, ne-a spus astăzi că găseşte neîntemeiate toate aceste presupuneri, întrucât:„Sunt mirat de această percepţie. Nu este adevărat. Dacă veţi consulta apelul comun al premierilor noştri, în care UE i se cere sprijinul, veţi vedea că noi ne-am angajat să efectuăm după standarde europene studiul de impact. Nu vrem decât să adoptăm o practică mondială de gestionare a bazinului Nistru”, afirmă oficialul ucrainean.