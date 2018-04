Șeful statului planifică o nouă vizită în Federația Rusă pentru sfârșitul lunii aprilie

16:30

Cristina Guțu, ieri, pe Facebook, și-a anunțat plecarea de la postul TV 8 din funcția de producător general – funcție pe care a deținut-o anterior și la postul TV7, ea fiind în echipă de la fondarea și lansarea noului post de televiziune, informează shok.md, citat de Politics.MD. „Îmi este extrem de greu să fac acest anunț public. Astăzi am luat decizia de a pleca din echipa tv8. Cu părere de rău nu am fost capabili sa găsim varianta oportună de colaborare. Din acest motiv nu mai pot prelua funcția de Producător general al acestui post.Am trecut prin foarte multe cu acești oameni, mai ales in ultimul an de Tv7 , cât și în acest an de tv8. Le mulțumesc foarte mult colegilor mei care au crezut in tot ce am încercat să facem, deși ne-a fost foarte greu. Acolo au fost și rămân oameni talentați și minunați.Imi este foarte dificil sa renunț pentru o perioada la ceea ce îmi place și știu să fac.