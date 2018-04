CCA a sancționat postul “Prime” cu amendă maximă – de 70 de mii de lei – pentru că a difuzat mesajul anual al președintelui Putin

12:00

Fostul deputat Chiril Lucinschi a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis în dosarul fraudelor bancare. Sentința a fost emisă astăzi de Judecătoria Chișinău. Inițial, procurorii au cerut o pedeapsă de șase ani și jumătate de închisoare. Instanța a decis eliberarea lui Chiril Lucinschi din arest la […]