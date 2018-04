UE a publicat raportul privind implementarea Acordului de Asociere de către Moldova

16:10

Imaginea zilei. Un muncitor, surprins cum se baga sub o masina pentru a da cu var o bordura din preajma Univesitatii de Stat Unii se odihnesc altii dau cu peria. Un muncitor a fost surprins cum se baga sub o masina pentru a da cu var o borduea. In timp ce unii se odihnesc, altii dau cu peria. Un muncitor a fost surpins in preajma Universitatii de Stat cum se baga sub o masina pentru a da cu var o bordura. Pentru ca acolo erau parcate masini, acesta s-a aplecat si s-a bagat pe sub automobil ca sa ajunga cu peria la bordura. Sursă: protv.md