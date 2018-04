Voronin: Boboc n-a fost omorât, dat s-a îmbătat și s-a aruncat peste fereastră

11:50

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost încătuşat şi dus la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru, cunoscut sub numele de „Costiujeni”, după ce a încercat să se arunce sub roţile automobilelor. Incidentul a avut loc astăzi, 5 aprilie, pe strada Grădina Botanică din Capitală. Solicitată telefonic, Natalia Stati, ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, […] Articolul (foto) Un bărbat îşi căuta moartea sub roţile automobilelor, dar a fost încătuşat şi dus la Costiujeni apare prima dată în IMPACT TV.