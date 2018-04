RISE: Căutați de interpol, mai mulți fugari internaționali s-au ascuns sub identități false în Moldova

11:00

Se anunță schimbări la Direcția educație Chișinău! Alimentarea copiilor din grădinițe ar putea trece în sarcina Direcției comerț Direcția generală educație, tineret și sport din Chișinău (DGETS) ar trebui să-și direcționeze eforturile pentru ridicarea nivelului calității educației și întreținerii copiilor din grădinițe, este de părere viceprimarul de ramură Ruslan Codreanu. Funcționarul propune în acest sens reevaluarea atribuțiilor DGETS, să fie recalculate alocațiile pentru produsele sanitare și medicamente, iar procesul de alimentare să fie trecută în sarcina Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări. “„Îmi doresc foarte mult ca preocuparea zero a DGETS să fie accesul la o educație de calitate pentru toți copiii și elevii municipiului, identificarea soluțiilor pentru atragerea cadrelor. E timpul să schimbăm accentele și să mizăm în primul rând pe calitatea educației dar și pe igiena, sănătatea lor. Mens sana in corpore sano — acesta ar trebui să fie principiul vital după care să se conducă administrația locală atunci când vorbim de copii», a declarat viceprimarul Ruslan Codreanu. “„Astăzi, un director de grădiniță își petrece mai mult de 50% din timpul său pe organizarea alimentației, în loc să își dedice timpul pentru educația copiilor. In calitate de viceprimar voi face demersurile necesare pentru a plasa alimentația în sarcina Direcției Generale Comerț, Alimentație Publică și Prestări servicii a Primariei. Direcția Generala Educație Tineret și Sport trebuie sa se ocupe strict de elaborarea si implementarea politicilor de profil. Sunt sigur că aceste măsuri vor contribui inclusiv la scăderea nivelui de coruptie și a conflictelor de interese din cadrul DGETS», a adăugat viceprimarul. “„Avem ca obiectiv să reevaluăm alocațiile financiare prevăzute pentru medicamente și produse sanitare destinate grădinițelor. După o amplă analiză am constatat că deși părinții se plâng pe lipsa acestora, în Direcțiile Educație de sector au rămas stocuri de anul trecut. Suma per copil pentru sanitarie variază de la o grădiniță la alta: între 43 și 116 lei pe an, altfel spus, 68 de bănuți pe zi per copil. Totodată, nici pînă azi nu am primit o explicație clară și argumentată de ce doar 10 lei pe an sunt alocați pentru fiecare copil pentru medicamente. Aceasta a fost decis mai bine de 5 ani în urmă. Cum? De către cine? Enigmă», spune Ruslan Codreanu. DGETS este structura specializată de conducerea învățământului în municipiul Chișinău și este subordonată Consiliului Municipal și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Sursă: realitatea.md Record Se anunță schimbări la Direcția educație Chișinău! Alimentarea copiilor din grădinițe ar putea trece în sarcina Direcției comerț apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.