Fotografia zilei: Cu gunoişti la tot pasul…

10:10

Ţara este tot ce poate fi mai scump pentru un om care are suflet şi inimă şi ştie cine este el, cine sunt mama şi tata, moşii şi strămoşii. Acela care are identitate ştie că limba este română, cine este, de unde vine şi încotro va merge. Eu am o durere mare în suflet. Tatăl […]