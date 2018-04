Viktor Iușcenko povestește cum a fost desfigurat de substanța chimică rusească: „Capul meu a crescut dramatic”

09:50

Moldova frumoasă prin filtrele de instagram. We all need to escape once in awhile … … … … #justgoodshot #finditliveit #seekmoments #architecture #naturelover #ashadetare #localsmd #descoperamoldova #moldovamea #vscomoldova #visitmoldova A post shared by Stela Roman (@stela_roman) on Apr 3, 2018 at 12:34am PDT Beşalma, Gagauzia – 2017 . . . #everydayeasterneurope #everydayeverywhere #everydaymoldova #visitmoldova […] Articolul (galerie foto) 03 Aprilie: #Moldova pe instagram apare prima dată în Altfel.md.