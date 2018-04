Soția unui fost ministru a fost numită vicepreședinte la cea mai mare bancă din Moldova

16:30

Risc de inundații în mai multe localități din Ungheni și Leova. A fost emis cod galben Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis atenționarea cod galben de inundații pentru localități din Ungheni și Leova, în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la 400 m3/s. Atenționarea e valabilă până pe 20 aprilie. „Se prognozează creşterea nivelului apei, faţă de nivelul apei din 4 aprilie, pe sectorul: — or. Costeşti – or. Ungheni cu 2.5 -3.5 m; — or. Ungheni – or. Leova – cu 2.0 – 3.0 m; — or. Leova – gura de vărsare – cu 1.5 – 2.5 m. Izolat cu ieșirea apei în luncă, iar în cursul inferior a râului subinundarea terenurilor agricole din cauza procesului de remuu din r. Dunăre", se menționează în mesajul hidrologilor. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor prognozate, Serviciul va actualiza prezentul mesaj prin avertizări hidrologice ulterioare.