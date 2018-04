Liverpool și Barcelona, ca și calificate în semifinalele Ligii Campionilor

Discipolii lui Jurgen Klopp au avut o primă jumătate de oră perfectă în prima manşă din sferturile de finală contra lui Manchester City. Golurile au fost marcate de Mohamed Salah ’12, Alex Oxlade-Chamberlain ’21 şi Sadio Mane ’31. Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a avut şi o nemulţumire la finalul meciului: faptul că jucătorii săi nu au păstrat forţa ofensivă şi în repriza secundă. „Rezultatul e bun, nu mă aşteptam. Trebuia să jucăm mai mult fotbal în repriza a doua. Nu are logică, nu înţeleg de ce. În prima repriză, totul a funcţionat perfect, aşa ar trebui să fie fotbalul nostru mereu. Defensiv am jucat bine, dar voiam să jucăm mai mult fotbal", a declarat Jurgen Klopp, la finalul partidei, scrie telekomsport.ro. În celălalt meci, Barcelona a câştigat cu 4-1 prima manşă a dublei cu AS Roma şi e aproape calificată în semifinalele Ligii Campionilor. A fost o seară de coşmar pentru AS Roma pe Camp Nou. Italienii le-au făcut cadou o victorie categorică celor de la Barcelona, după o prestaţie catastrofală în apărare.

