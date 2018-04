Ce spun astrele azi, 5 aprilie

Berbec Astazi sunteti chemati sa dati tot ce puteti pentru a finaliza ceea ce veti incepe; lucrurile care vor ramane neterminate va vor da batai de cap in zilele urmatoare. Puneti-va la bataie toate abilititile, inclusiv cea de interrelationare, pentru a completa pana in seara mai ales activitatile de interes major. Este important sa beneficiati de sprijin in aceste momente, pentru ca singuri nu va veti descurca. Spre seara se anunta ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HotNews