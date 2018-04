Un bol chinezesc, vechi de 300 de ani, vîndut la licitaţie contra unei sume record

17:00

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis atenționarea cod galben de inundații pentru localități din Ungheni și Leova, în legătură cu mărirea deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la 400 m3/s. Atenționarea e valabilă pînă pe 20 aprilie. „Se prognozează creşterea nivelului apei, faţă de nivelul apei din 4 aprilie, pe sectorul: - or. Costeşti – or. Ungheni cu 2.5 -3.5 m; - or